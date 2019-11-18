Названы способы применения старых iPhone

Специалисты решили рассказать о наиболее эффективных способах применениях старых «Айфонов» после приобретения новых моделей.

Старые версии «яблочных» гаджетов можно использовать в виде модемов, раздавая с помощью них Wi-Fi. Для этой цели подойдет любое устройство, начиная с iPhone 5. Их также удобно применять в качестве пульта управления системами «умного» дома. Правда, девайс должен иметь поддержку iOS 10.

Некоторые применяют старые смартфоны в виде домашних камер наблюдения, чтобы следить за маленькими детьми или животными. Правда, для этого придется докупить штатив и постоянно держать устройство подключенным к электросети. Можно развить эту тему и сделать из «Айфона» видеорегистратор. К тому же все модели iPhone способны стать неплохой заменой «умной» колонки.