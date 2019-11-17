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Названы шесть продуктов, вызывающие в организме хронические воспаления

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Специалисты составили список продуктов, употребление которых необходимо снизить к минимуму или вовсе исключить из повседневного рациона для того, чтоб

Специалисты составили список продуктов, употребление которых необходимо снизить к минимуму или вовсе исключить из повседневного рациона для того, чтобы избежать появление хронических воспалений.

Так, следует отказаться от трансжиров, которые способствуют возникновению риска сосудистых заболеваний. Они находятся в картошке фри, попкорне, упакованных выпечке и пирожных, а также тех продуктах, в составе которых присутствует гидрогенизированное растительное масло.

Весьма вредными также являются сахар и кукурузный сироп с содержанием фруктозы, которые способствуют ожирению и возникновению проблем с сердцем.

Для снижения в организме уровня сахара и концентрации токсинов нужно исключить рафинированные углеводы — конфеты, макароны, выпечку, печенье и пирожные, хлопья, сладкие безалкогольные напитки.

Также стоит перестать употреблять обработанное мясо, которое может вызвать не только хронические воспаления, но и колоректальный рак. Таким образом, колбасу, бекон, ветчину и различные копчёные мясные продукты тоже следует исключить из ежедневного рациона.

Опасными являются и рафинированные растительные масла — они содержат много омега-6, который при сильном избытке способствует развитию воспалений.

Кроме того, специалисты вновь напоминают об опасности злоупотребления алкогольными напитками.

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