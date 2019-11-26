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Названа основная польза от ночных кошмаров

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Швейцарские и американские ученые пришли к выводу, что ночные кошмары несут в себе определенную пользу для организма человека. Оказалось, что благодар

Швейцарские и американские ученые пришли к выводу, что ночные кошмары несут в себе определенную пользу для организма человека.

Оказалось, что благодаря плохим снам люди лучше реагируют на страшные ситуации, происходящие в настоящем. В рамках проведенного опыта специалисты определили, что чем ужаснее были сны участников эксперимента, тем менее тревожными они становились при бодрствовании. Исследователи считают, что кошмары в будущем можно будет применять в качестве нового способа борьбы с тревогой у людей.

По словам экспертов, сновидения являются своеобразными тренировочными мероприятиями, позволяющими подготовиться к встречам с реальными опасностями. Сейчас ученые пытаются разработать новую терапию на основе кошмаров, чтобы лечить ею пациентов с повышенной тревожностью.

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