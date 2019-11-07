Найдены окаменелые останки неизвестного предка человека

Немецким, канадским, болгарским и австралийским исследователям удалось найти окаменелые останки неизвестного примата, жившего около 11 миллионов 600 тысяч лет назад.

Эта находка может показать ученым, как выглядел последний общий предок людей и обезьян. Данный вид было решено назвать Danuvius guggenmosi. Его представители были способны висеть на ветках, используя свои передние лапы, но в отличие от современных обезьян, они обладали прямыми задними ногами, которые часто использовались ими для ходьбы. У них также был большой палец, указывающий на то, что они опирались на ступни при хождении по земле.

До этого специалисты предполагали, что двуногие гоминиды появились в результате эволюции примата, постоянно опиравшегося на все четыре лапы при ходьбе, как нынешние зеленые мартышки. Однако новое открытие показывает, что предок людей мог сочетать хождение на задних конечностях с лазанием по деревьям.