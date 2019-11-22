Наталья Рудова показала свою идеальную грудь в бикини

Наталья Рудовая, киноактриса из РФ, разместила на своей странице в «Инстаграме» новый фотоснимок, на котором она показала свою роскошную грудь в откровенном бикини.

На опубликованном селфи можно увидеть улыбающуюся артистку, позирующую перед камерой в ярко-красном купальнике, который лишь частично прикрывает идеальный бюст девушки. На заднем фоне можно увидеть бассейн и здание отеля, в котором остановилась Рудовая. В подписи к фотографии она написала, что отлично провела время между съемками. Судя по всему, телезвезда участвует в каком-то телевизионном шоу.

Всего за пять суток фотография Рудовой набрала свыше 110 тысяч отметок «нравится» и огромное количество комментариев от поклонников. В большинстве из них пользователи восхищаются невероятной красотой актрисы.