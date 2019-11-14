На севере Сирии создана новая военная база России

Российские военные сообщили о создании новой авиационной базы на севере Сирии, которая будет располагаться в городе Камышлы, расположенном на территории, подконтрольной курдским «Сирийским демократическим силам».

Благодаря этой базе будет получена возможность осуществлять патруль на северо-востоке провинции Хасака, которая имеет границу с Турцией и Ираком. Основной задачей военных на новой базе станет размещение и работа транспортно-боевых вертолётов для патрулирования границы.

Также Минобороны отмечает, что патруль вертолётами уже ведётся ежедневно на протяжении последней недели.

Ранее в Камышлы находилась база американских военнослужащих, оказывающих помощь курдам в борьбе против террористов «Исламского государства». После начала турецкой операции «Источник мира» они покинули базу.