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На севере Сирии создана новая военная база России

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Российские военные сообщили о создании новой авиационной базы на севере Сирии, которая будет располагаться в городе Камышлы, расположенном на территор

Российские военные сообщили о создании новой авиационной базы на севере Сирии, которая будет располагаться в городе Камышлы, расположенном на территории, подконтрольной курдским «Сирийским демократическим силам».

Благодаря этой базе будет получена возможность осуществлять патруль на северо-востоке провинции Хасака, которая имеет границу с Турцией и Ираком. Основной задачей военных на новой базе станет размещение и работа транспортно-боевых вертолётов для патрулирования границы.

Также Минобороны отмечает, что патруль вертолётами уже ведётся ежедневно на протяжении последней недели.

Ранее в Камышлы находилась база американских военнослужащих, оказывающих помощь курдам в борьбе против террористов «Исламского государства». После начала турецкой операции «Источник мира» они покинули базу.

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