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На одежде Зеленского заметили шеврон с черепом

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Роман Доник, волонтер из Украины, заметил на фотоснимках Владимира Зеленского изображение черепа, нарисованного на шевроне украинского лидера. Согласн

Роман Доник, волонтер из Украины, заметил на фотоснимках Владимира Зеленского изображение черепа, нарисованного на шевроне украинского лидера.

Согласно словам Доника, соответствующие фотографии были сделаны во время встречи президента Украины с бойцами военно-морских сил страны. Он добавил, что речь идет о шевроне одной из бригад ВСУ, полученной Зеленским в подарок при посещении Луганской области.

Доброволец решил вспомнить Петра Порошенко, бывшего лидера Украины, которого все освистали за ношение тактической кобуры на бедре. После этого он перестал использовать подобные аксессуары. Однако, по мнению Доника, действия Зеленского выглядят гораздо печальнее и комичнее.На одежде Зеленского заметили шеврон с черепом

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