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На МКС перестали работать все туалеты

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В рамках трансляции NASA стало известно о том, что на МКС перестали работать все туалеты, из-за чего астронавтам пришлось на время использовать «пампе

В рамках трансляции NASA стало известно о том, что на МКС перестали работать все туалеты, из-за чего астронавтам пришлось на время использовать «памперсы».

На станции имеются два туалета, разработанные в РФ. Один из них находится в российском модуле, а другой – в американском. Еще два узла расположены в космических кораблях «Союз», которые пристыкованы к МКС, однако их можно применять только в чрезвычайных ситуациях.

Туалет в американском отсеке нельзя использовать из-за срабатывания индикаторов о его неисправности, а в российском сейчас заполнены все баки. Ему выдали разрешение на использование устройств для сбора мочи, находящихся в европейском модуле. Неизвестно, сколько времени уйдет на решение проблем с туалетом астронавтов.

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