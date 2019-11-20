Здесь рождаются новости.
Главная
АВТО

На КАД образовалась огромная пробка из-за развернувшегося автомобиля

Дата:
Сегодня, 20 ноября, в утренние часы в Санкт-Петербурге на КАД случилось дорожно-транспортное происшествие, во время которого одно из авто развернулось

Сегодня, 20 ноября, в утренние часы в Санкт-Петербурге на КАД случилось дорожно-транспортное происшествие, во время которого одно из авто развернулось и образовало тем самым огромную пробку.

Информация об этом была опубликована свидетелями произошедшего в социальных сетях. Инцидент случился неподалеку от населенного пункта Старо-Паново. Друг в друга врезались две легковые машины, ехавшие в левом ряду. Удар оказался настолько сильным, что одно из транспортных средств развернуло в противоположную сторону, что вызвало затор.

На обочине можно увидеть еще один автомобиль. Судя по всему, речь идет о втором участнике ДТП. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Информации о погибших и пострадавших нет. Причины аварии тоже неизвестны.

Новости по теме:

  1. В Выборге возле здания ГИБДД микроавтобус сбил пешехода
  2. Три человека погибли в жуткой аварии под Ростовом
  3. Опрокинувшийся грузовик перекрыл трассу в Гатчинском районе

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Белгороде оштрафовали катавшегося на крыше внедорожника мужчину

Honda представила новый электромобиль E Prototype

«АвтоВАЗ» собирается в скором времени представить внедорожный вариант Lada Vesta

Стали известны новые подробности о кроссовере УАЗ-3170

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках