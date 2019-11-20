На КАД образовалась огромная пробка из-за развернувшегося автомобиля

Сегодня, 20 ноября, в утренние часы в Санкт-Петербурге на КАД случилось дорожно-транспортное происшествие, во время которого одно из авто развернулось и образовало тем самым огромную пробку.

Информация об этом была опубликована свидетелями произошедшего в социальных сетях. Инцидент случился неподалеку от населенного пункта Старо-Паново. Друг в друга врезались две легковые машины, ехавшие в левом ряду. Удар оказался настолько сильным, что одно из транспортных средств развернуло в противоположную сторону, что вызвало затор.

На обочине можно увидеть еще один автомобиль. Судя по всему, речь идет о втором участнике ДТП. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Информации о погибших и пострадавших нет. Причины аварии тоже неизвестны.