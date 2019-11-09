Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

На избившего росгвардейца жителя Апатитов заведено уголовное дело

Дата:
В Апатитах 27 октября местный житель подрался с посетителями одного из магазинов, а затем напал на прибывшего сотрудника Росгвардии. Инцидент произошё

В Апатитах 27 октября местный житель подрался с посетителями одного из магазинов, а затем напал на прибывшего сотрудника Росгвардии.

Инцидент произошёл на улице Жемчужной. Как сообщается, между двумя посетителями магазина произошла драка, и сотрудники вызвали правоохранительные органы. Прибытие рогвардейцев не пришлось по нраву одному из дебоширов, и он набросился на правоохранителя. В итоге, сотруднику Росгвардии, согласно заключению, была причинена физическая боль и повреждения в виде кровоподтёка.

На агрессора возбуждено уголовное дело за применение не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти. Ведётся сбор доказательств преступления. Потерпевший отправлен на судмедэкспертизу.

Также в ходе расследования выяснилось, что обвиняемый ранее уже был неоднократно судим.

Новости по теме:

  1. В Брянской области будут судить разгласившую коммерческую тайну женщину
  2. В Смоленской области глава района погиб во время тушения пожара
  3. Туристка из Японии удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Эксперт оценил шансы России в случае локального конфликта с НАТО

Американские самолеты провели разведывательную операцию у границ России

США собираются разместить около 400 ракет системы ПРО вокруг границ РФ

В Москве во время матча скончался 42-летний хоккеист

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках