На избившего росгвардейца жителя Апатитов заведено уголовное дело

В Апатитах 27 октября местный житель подрался с посетителями одного из магазинов, а затем напал на прибывшего сотрудника Росгвардии.

Инцидент произошёл на улице Жемчужной. Как сообщается, между двумя посетителями магазина произошла драка, и сотрудники вызвали правоохранительные органы. Прибытие рогвардейцев не пришлось по нраву одному из дебоширов, и он набросился на правоохранителя. В итоге, сотруднику Росгвардии, согласно заключению, была причинена физическая боль и повреждения в виде кровоподтёка.

На агрессора возбуждено уголовное дело за применение не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти. Ведётся сбор доказательств преступления. Потерпевший отправлен на судмедэкспертизу.

Также в ходе расследования выяснилось, что обвиняемый ранее уже был неоднократно судим.