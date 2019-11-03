Мысли о ярком свете заставляют зрачки сужаться

Ученые из Великобритании смогли выяснить, что мысли о ярком свете или темном объекте могут заставить зрачки сузиться или расшириться.

Эксперты провели исследование, в котором приняли участие 22 добровольца. Им демонстрировались светлые и темные пятна, причем каждое изображение сопровождалось определенной музыкой. В ходе второго этапа они убрали картинки, но при этом оставили мелодии.

В итоге исследователи заметили, что зрачки сужались и расширялись, когда испытуемые слышали ту или иную композицию, так как они тут же вспоминали о светлых или темных пятнах. Специалисты назвали это явление еще одним полезным свойством наших глаз, помогающим им адаптироваться к различным условиям.