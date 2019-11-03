Здесь рождаются новости.
Главная
БИОЛОГИЯ

Мысли о ярком свете заставляют зрачки сужаться

Дата:
Ученые из Великобритании смогли выяснить, что мысли о ярком свете или темном объекте могут заставить зрачки сузиться или расшириться. Эксперты провели

Ученые из Великобритании смогли выяснить, что мысли о ярком свете или темном объекте могут заставить зрачки сузиться или расшириться.

Эксперты провели исследование, в котором приняли участие 22 добровольца. Им демонстрировались светлые и темные пятна, причем каждое изображение сопровождалось определенной музыкой. В ходе второго этапа они убрали картинки, но при этом оставили мелодии.

В итоге исследователи заметили, что зрачки сужались и расширялись, когда испытуемые слышали ту или иную композицию, так как они тут же вспоминали о светлых или темных пятнах. Специалисты назвали это явление еще одним полезным свойством наших глаз, помогающим им адаптироваться к различным условиям.

Новости по теме:

  1. В Испании найдено ожерелье неандертальцев, созданное 39 тысяч лет назад
  2. Ученые рассказали, можно ли заниматься сексом во время беременности
  3. Ученые рассказали о главной опасности женского храпа

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые предположили, что для зарождения жизни достаточно воды и синильной кислоты

При первом свидании важно принять правильную позу

По юношеским когнитивным навыкам можно оценивать будущие умственные способности

Предки Чингисхана были европейцами

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках