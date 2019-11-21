Мужчина получил ножевое ранение на станции метро в Петербурге

Сотрудники Управления МВД по Ленобласти сообщили о задержании 56-летнего мужчины, подозреваемого в нападении с ножом на станции метро Санкт-Петербурга.

По словам работников правоохранительных органов, данный инцидент произошел вчера, 20 ноября, примерно в девять часов вечера в вестибюле станции «Площадь Восстания». Выехавшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого, которым оказался безработный мужчина, зарегистрированный в Ставропольском крае.

Отмечается, что обвиняемый поссорился с жителем Новгородской области, проходившим мимо, и ударил его ножом в живот. Пострадавшего доставили в ближайший медицинский центр. Его состояние оценивается врачами как среднетяжелое.