Молодая чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

Амина Булах, восемнадцатилетняя украинская чемпионка по боксу, скончалась под колесами поезда. Данную информацию опубликовала федерация бокса Украины.

В размещенном сообщении говорится о том, что молодую спортсменку при возвращении домой из магазина сбил поезд. Трагедия произошла на территории Киевской области. Согласно предварительным сведениям, девушка-боксер переходила железнодорожные пути, будучи в наушниках, поэтому не услышала приближение состава.

В некоторых местных СМИ сообщают, что Булах за несколько секунд до столкновения заметила поезд и попробовала отбежать в сторону, но ей не удалось сделать этого вовремя. Отмечается, что спортсменка также являлась бронзовой медалисткой европейского чемпионата по боксу.