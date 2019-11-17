Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Молодая чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

Дата:
Амина Булах, восемнадцатилетняя украинская чемпионка по боксу, скончалась под колесами поезда. Данную информацию опубликовала федерация бокса Украины.

Амина Булах, восемнадцатилетняя украинская чемпионка по боксу, скончалась под колесами поезда. Данную информацию опубликовала федерация бокса Украины.

В размещенном сообщении говорится о том, что молодую спортсменку при возвращении домой из магазина сбил поезд. Трагедия произошла на территории Киевской области. Согласно предварительным сведениям, девушка-боксер переходила железнодорожные пути, будучи в наушниках, поэтому не услышала приближение состава.

В некоторых местных СМИ сообщают, что Булах за несколько секунд до столкновения заметила поезд и попробовала отбежать в сторону, но ей не удалось сделать этого вовремя. Отмечается, что спортсменка также являлась бронзовой медалисткой европейского чемпионата по боксу.

Новости по теме:

  1. В Махачкале молодые люди устроили массовую драку из-за девушки
  2. Способность овладеть иностранным языком зависит от его схожести с родным
  3. Главный тренер Мальты разбил голову в матче с Испанией и забыл последние 20 минут игры

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Сотни людей пришли проститься с убитой 9-летней девочкой в Саратове

В Московском Планетарии опровергли появление на небе второго Солнца

Кинокомпания 20th Century Fox объявила о выходе «Дэдпула 2» и двух фильмов о Людях Икс

Убит бумерангом: неожиданная находка ХIII века в Австралии

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках