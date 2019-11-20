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ГАДЖЕТЫ

Миллионы пользователей устройств на Android подвергаются шпионажу

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Эрез Ялон, специалист по кибербезопасности, проверил ОС Android, которая установлена на большинстве мобильных устройствах, и выяснил, что миллионы ее

Эрез Ялон, специалист по кибербезопасности, проверил ОС Android, которая установлена на большинстве мобильных устройствах, и выяснил, что миллионы ее пользователей подвержены шпионажу.

Дело в том, что экспертом были обнаружены различные уязвимости, открывающие значительные возможности злоумышленникам для кражи личных данных пользователей. Он добавил, что многие гаджеты уже взломаны, так как киберпреступнику нужно лишь получить разрешение на хранение данных от владельца устройства во время установки инфицированного приложения. Это касается и камеры девайса, открывающей доступ к личной галерее.

Чтобы доказать свое утверждение, Ялон добавил в обычное приложение по прогнозу погоды троян. Во время установки оно просит дать разрешение на хранение и чтение информации. Если дать положительный ответ, то вирус мгновенно открывает доступ к личным файлам пользователя хакеру.

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