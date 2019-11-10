Мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку в лифте в Мурино

В Мурино сотрудники полиции ищут мигранта, который сексуально надругался над одиннадцатилетней девочкой в лифте одного из жилых зданий города.

Вчера, 9 ноября, в полицейский участок пришла местная жительница, которая рассказала о том, что днем в доме на улице Шоссе на ее несовершеннолетнюю дочку набросился неизвестный мужчина и изнасиловал ее прямо в лифте.

На место инцидента тут же приехали работники правоохранительных органов, которые оцепили район, однако педофил уже успел сбежать. Полицейскими был составлен фоторобот мужчины. Сейчас ведутся его поиски. В скором времени будет возбуждено уголовное дело.