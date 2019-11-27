Меланию Трамп освистали на молодежном саммите в Балтиморе

Мелания Трамп, первая леди Соединенных Штатов, была освистана людьми в рамках молодежного саммита, прошедшего в городе Балтимор.

Данная информация была раскрыта работниками прессы из пула супруги американского президента. Они отметили, что аудитория начала неодобрительно шуметь сразу же после выхода Мелании на сцену. Лишь небольшая группа слушателей поприветствовала первую леди.

По словам Кейт Беннет, одной из журналисток, она не может вспомнить никакое другое мероприятие, где Меланию встретили бы с такой неприязнью. Во время своего выступления жена лидера США рассказала об инициативе «Будь лучшим», направленной на ведение ЗОЖ.