Медик рассказал, кому нельзя принимать аспирин

Александр Мясников, известный доктор из РФ, в ходе недавнего интервью с журналистами, рассказал, кому не стоит употреблять такое популярное лекарство как аспирин.

Согласно словам медика, этот медицинский препарат нельзя принимать людям, страдающим от астмы и болезней сердца. Последних в России насчитывается около 42 процентов (среди граждан старше 18 лет), а астматиком является каждый десятый. При бесконтрольном приеме аспирина данная статистика может значительно ухудшится.

Специалист в области медицины отметил, что данное лекарство нельзя использовать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, так как оно повышает риск инсульта. Его также не следует использовать пожилым людям и тем, кто имеет избыточный вес.