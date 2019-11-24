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Майк Тайсон не верит в победу Макгрегора над Нурмагомедовым

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Майк Тайсон, боксер из Соединенных Штатов, заявил, что уроженцу Ирландии Конору Макгрегору никогда не удастся одолеть чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедов

Майк Тайсон, боксер из Соединенных Штатов, заявил, что уроженцу Ирландии Конору Макгрегору никогда не удастся одолеть чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из РФ.

По словам легендарного спортсмена, хоть Конор и проиграл Хабибу в прошлый раз, но ирландец мечтает провести матч-реванш. Его также хотят увидеть зрители. Однако Тайсон уверен, что Макгрегору не удастся выиграть в этом поединке, но люди все равно заплатят огромные деньги, чтобы посмотреть на него.

Боксер из США отметил, что Нурмагомедову удастся получить за эту схватку намного больше, чем за поединок с любым иным спортсменом, который в теории может одолеть его. Это чистый маркетинг и ничего более, подчеркнул Тайсон.

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