Мать убитой в Саратове школьницы организовала собственный поисковый отряд

Еленой Киселевой, жительницей Саратова, у которой убили дочку Лизу, был организован собственный отряд по поиску пропавших людей, получивший наименование «Прорыв».

В ее новом сообществе в соцсети ВКонтакте на данный момент состоят 50 человек. Все они являются волонтерами и их помощь абсолютно бесплатна. Любой может принять участие в поисках исчезнувших лиц «по мере своих сил». Киселева отметила, что они будут стараться как можно быстрее получать и распространять информацию о пропавших, а также координировать действия с правоохранительными органами и спасательными службами.

Ранее у Елены Киселевой возник конфликт с обществом «Лиза Алерт», когда она попыталась участвовать в поисках двенадцатилетнего мальчика, исчезнувшего в селе Песчанка. Она обвинила добровольцев в затягивании поисков и отсутствии какой-либо координации в их действиях.