Лукашенко отказался от союза с Россией из-за новых условий Кремля

Александр Лукашенко, белорусский лидер, не видит пользы от союза с РФ из-за постоянного выдвижения Кремлем «новых условий».

Согласно словам президента Белоруссии, стране каждый год выдвигаются новые условия, что приводит к регулярным потерям в экономике. Он добавил, что уже донес свою позицию коллеге из Российской Федерации Владимиру Путину, отметив, что такой союз им не нужен.

Глава белорусского государства заявил, что не станет подписывать и утверждать ни один документ, идущий вразрез базовым принципам жизни народа страны и ее конституции. Речь идет о независимости и суверенитете Белоруссии.