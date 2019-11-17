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Лукашенко отказался от союза с Россией из-за новых условий Кремля

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Александр Лукашенко, белорусский лидер, не видит пользы от союза с РФ из-за постоянного выдвижения Кремлем «новых условий». Согласно словам президента

Александр Лукашенко, белорусский лидер, не видит пользы от союза с РФ из-за постоянного выдвижения Кремлем «новых условий».

Согласно словам президента Белоруссии, стране каждый год выдвигаются новые условия, что приводит к регулярным потерям в экономике. Он добавил, что уже донес свою позицию коллеге из Российской Федерации Владимиру Путину, отметив, что такой союз им не нужен.

Глава белорусского государства заявил, что не станет подписывать и утверждать ни один документ, идущий вразрез базовым принципам жизни народа страны и ее конституции. Речь идет о независимости и суверенитете Белоруссии.

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