Леди Гага снялась в бюстгальтаре для обложки модного журнала

Леди Гага, исполнительница и актриса из США, приняла участие в фотосессии, прикрыв верх одним лишь бюстгальтером. Все ради попадания на обложку глянцевого журнала Elle.

Звезда решила продемонстрировать одну из фотографий на своей страничке в «Инстаграме». Не исключено, что именно этот снимок попадет в свежий номер журнала. На нем знаменитость позирует в черных брюках, огромной шляпе и бюстгальтере. Этот цвет прекрасно сочетается с ярко-красной помадой на губах исполнительницы и красным лаком на ее ногтях.

В новом выпуске издания также появится интервью с Гагой, в котором она поведала об изнасиловании и проблемах, возникших в начале ее профессиональной карьеры. Певица при этом добавила, что, несмотря на все трудности, ей удалось продолжить идти вперед.