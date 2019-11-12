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Лавров в шутку пообещал решить проблему с выборами в США в 2020 году

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Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, в шутку дал обещание, что Кремль «решит проблему» с выборами президента Соединенных Штатов, которые состоят

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, в шутку дал обещание, что Кремль «решит проблему» с выборами президента Соединенных Штатов, которые состоятся в следующем году.

В рамках 2-го Форума мира, проходящего во Франции, у главы российского МИД спросили, как Россия в настоящее время готовится к грядущим выборам американского лидера. В ответ Лавров попросил не волноваться, так как Москва решит проблему.

Весной 2019 года Робертом Мюллером, специальным прокурором США, было закончено расследование о «вмешательстве России» в американские выборы, которые прошли около трех лет назад. Он пришел к выводу, что российские власти пытались повлиять на результаты голосования с помощью социальных сетей и проведения атак хакерскими группами.

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