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Критик Троицкий опубликовал список самых «гнусных» российских телеканалов

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Артемий Троицкий, известный критик из РФ, составил список наиболее ужасных и «гнусных» телевизионных каналов России. В него вошли РЕНТ ТВ, НТВ и Росси

Артемий Троицкий, известный критик из РФ, составил список наиболее ужасных и «гнусных» телевизионных каналов России. В него вошли РЕНТ ТВ, НТВ и Россия-1.

Музыкальный эксперт решил выразить свое мнение после того, как Леониду Парфенову, представителю прессы, запретили пользоваться брендом «Намедни» для собственной передачи. Троицкий добавил, что именно эти телеканалы сейчас задают тон в «журналистке», отметив при этом, что НТВ занимает лидирующую позицию в плане «гнусности».

Следует отметить, что это далеко не первое нелицеприятное высказывание в адрес федеральных каналов со стороны профессионалов. Ранее Ирина Петровская отметила, что они при своей работе ориентируются только на малообразованных граждан.

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