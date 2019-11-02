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Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед поединком за чемпионский титул

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Сергей Ковалев, боксер из РФ, которому предстоит защищать свой чемпионский титул по версии WBO, оказался немного тяжелее своего оппонента – уроженца М

Сергей Ковалев, боксер из РФ, которому предстоит защищать свой чемпионский титул по версии WBO, оказался немного тяжелее своего оппонента – уроженца Мексики Сауля Альвареса.

Вчера, 1 ноября, состоялось традиционное мероприятие по взвешиванию спортсменов. Ее прямая трансляция была проведена в «Твиттере» на странице DAZN_USA. В итоге оказалось, что российский боксер весит 79,38 килограмма, а мексиканец – 79,15 килограмма. Разница оказалось небольшой, поэтому бой все равно состоится.

Напоминаем, что поединок намечен на сегодняшний день. Он должен будет пройти в американском городе Лас-Вегас. За свою профессиональную карьеру Альварес успел поучаствовать в 53 боях, причем лишь в одном из них он проиграл. Ковалев провел 38 поединков, проиграв лишь три раза.

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