Конструктор в «Калашникове» назвал недостатки американского конкурента АК

Сергей Уржумцев, главный конструктор «Калашникова», рассказал об основном недостатке главного конкурента российского АК. Речь идет об американской схеме AR.

Согласно словам специалиста, винтовки, созданные на базе этой схемы, начинают «клинить» после использования нескольких магазинов в регионах с жарким климатом. В результате военнослужащим приходится ждать остывания всей конструкции. Он добавил, что в автоматах АК подобного минуса нет.

Конструктор отметил, что хоть в мире разработано огромное количество различных компоновок для автоматов, но лишь две из них способны удовлетворить требованиям бойцов различных армий. К ним относится американская компоновка AR и российская АК – все другие являются обычными производными.