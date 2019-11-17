Китайский GAC представил кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Автопроизводитель GAC из КНР показал новые версии кроссовера Trumpchi GS4: кросс-купе и гибрид с возможностью подзарядки и расходом бензина 1,3 литра на 100 километров дороги.

Внешне гибрид выглядит почти точно так же как стандартный вариант. К его отличительным особенностям можно отнести лишь разъем для подзарядки, синие элементы на решетке радиатора и специальные шильдики. Внутри автомобиль изменился гораздо сильнее: он получил новую панель приборов, дополнительные декоративные элементы и измененный блок управления режимами езды.

Гибридный GS4 PHEV оснащен бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 150 «лошадок», а также электрическим мотором. Общая мощность силовой системы составляет чуть больше 200 «лошадей». Что касается кросс-купе, то он, напротив, отличается от стандартной версии внешностью, но при этом имеет такую же техническую «начинку». В продажу новинки поступят в 1-м квартале следующего года.