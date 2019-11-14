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Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве

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При выборе картины маслом следует соблюдать главное правило – она не должна противоречить с основным интерьером. Если вы плохо разбираетесь в искусств

При выборе картины маслом следует соблюдать главное правило – она не должна противоречить с основным интерьером. Если вы плохо разбираетесь в искусстве, обратите внимание на рекомендации ниже. Это может вам приобрести подходящий аксессуар, который будет радовать каждый день.

Изучите аналоги

Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве

Следуйте принципу – чем больше предметов живописи вы видите, тем быстрее научитесь отличать хорошее от плохого. Подбор картины для современных интерьеров действует по такому же шаблону.

Рассмотрите все возможные варианты, чтобы научиться различать разные стилевые направления. Для этого можете зайти на Pinterest. Найдите полотна в желаемом дизайне и добавьте коллекцию. После этого проанализируйте результаты, найдите общие черты. Так вы интуитивно найдете искомое без помощи специалистов.

Подберите размер

Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве
Это очень важный параметр. Неправильно подобранные габариты испортят общее впечатление и атмосферу. Для начала выделите место, где вы собираетесь разместить изображение. Его должно быть хорошо видно на расстоянии нескольких шагов. Не вешайте слишком большие работы в маленьких помещениях и старайтесь соблюдать дистанцию, если вы решили повесить несколько холстов.

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Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве

Если у вас есть возможность, наймите специалиста, который поможет с поисками. Он знает, где приобрести нужное произведение за оптимальную стоимость, а также подскажет, как выбрать идеальное полотно под определенный дизайн.

При самостоятельных поисках отталкивайтесь от конечной цели. Работы современных художников можете смотреть в интернет-галереях. Вы найдете рисунки как новичков, так и более опытных мастеров. Полезно следить за социальными сетями деятелей искусства и за акциями магазинов. Вы сможете купить картину с оригинальными подписями по приемлемой цене.

Действия после покупки

Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве
После приобретения изделия следует позаботиться еще о некоторых немаловажных вещах. Ниже представлены общие рекомендации.

Как подобрать раму?

Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве
Один из важных этапов. Без этого полотно будет казаться незавершенным. Посетите багетную мастерскую. В большинстве случаев стоимость качественного обрамления может быть равна цене холста. Современное искусство позволяет обойтись без подобного элемента.

Как выбрать место?

Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве
Подумайте, как вы хотите повесить свою покупку. Конечно, можно забить гвоздь в стену. Если же вы собираетесь часто перевешивать рисунок или приобрести еще произведения, лучше установить подвесную систему. Тогда вы в любой момент сможете снять изделие и заменить его на другое.

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