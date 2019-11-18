Как продавать на Ебей — быстрый путь к успеху

Думаете, чтобы начать виртуальный бизнес за рубежом, нужно сначала добиться успеха в России? Отнюдь! Вы сразу можете запустить продажи в Европе и Америке, обойдя российский рынок стороной. Но как сделать это, если нет опыта даже в пределах собственной страны? Все просто! Нужно заключить договор с Zonesmart — первой экспортной платформой в РФ. Она создает оптимальные условия для торговли за границей на популярных маркетплейсах, решая главный вопрос: как, продавая на Ебей или Амазон, обеспечить быструю доставку товаров к потребителям. Компания имеет склады в Европе и США, где продукция хранится нужное время. Как только ее заказывают, специалисты оформляют покупку и передают партнерской курьерской службе. Как правило, на пересылку уходит не более 2-3 дней после оплаты товарной позиции. Самостоятельно обеспечить подобную скорость выполнения заказа почти нереально — это потребует колоссальных сил, чтобы наладить такой стремительный товарооборот. Но для Зонсмарт это не проблема благодаря автоматизации множества процессов и налаженной схеме работы.

Также начинающие предприниматели интересуются, как продавать на Ебей, если не знаешь языка и не имеешь зарубежного счета? И это решается довольно просто — языковой барьер преодолевается с помощью автоматических сервисов-переводчиков. А р/с за границей и не потребуется — все средства будут поступать на российские реквизиты в той валюте, в которой будут продавать изделия. Далее лишь конвертируйте ее в рубли. Также специалисты компании помогут решить и множество других вопросов — каждому клиенту выделяется персональный менеджер, оказывающий всестороннюю поддержку на этапе запуска продаж. Он подсказывает, как сформировать стоимость товаров, чтобы она была привлекательной для покупателей и приносила прибыль предпринимателю, а также поможет поднять рейтинг и популярность торговой площадки. Кроме того, в компетенции специалистов Зонсмарт окажется и размещение карточек товаров в каталоге, что избавит от самой рутинной и трудоемкой работы.

Самое сложное — это стартовать, поскольку кажется, что это невероятно трудно. Но как только процесс будет запущен и появятся первые заказы, вы поймете, что построить бизнес в Европе и Америке действительно просто! И больше не останется вопросов, как на Ебей продавать и увеличить прибыль, ведь благодаря профессиональной поддержке она вырастет на 20-30%, при этом издержки сократятся. Кстати, бизнес за пределами России неизменно повышает имидж компании, что автоматически приводит к росту продаж в РФ, если таковые были. Подключайтесь к Zonesmart, если вы нацелены на международную торговлю и не хотите ставить ограничения в ее масштабировании.