Испанского певца заподозрили в том, что он является Майклом Джексоном

Майкл Джексон скончался ещё в 2009 году в возрасте 50 лет, однако некоторые поклонники до сих пор уверены, что его смерть являлась имитацией, а сам певец спрятался от внимания общественности.

Немало уверенности в этом им добавило и опубликованное недавно на Facebook видео Серхио Кортеса, анонсирующего своё выступление в тайском городе Паттайя 23 декабря. Внешне Кортес настолько похож на Джексона, что поклонники заподозрили, что он и является знаменитым певцом, и буквально начали требовать, чтобы он прошёл ДНК-экспертизу, благодаря которой можно будет узнать окончательный ответ.

Кроме того, в самом видео Кортес говорит голосом, весьма схожим с голосом Джексона, что только ещё сильнее взбудоражило поклонников.

Согласно официальным сведениям, причиной смерти Джексона стал сердечный приступ, возникший после передозировки пропофола, который был назначен врачом. Сам медик за непредумышленное убийство провёл в тюрьме два года.