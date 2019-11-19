Искусственный интеллект научился предсказывать вероятность смерти от сердечного приступа лучше врачей

Искусственный интеллект в медицинском центре США может предсказать вероятность смерти пациента на основе результатов специфических тестов, которые покажутся врачу нормальными. Однако пока не до конца понятно, как это работает.

Судя по данным, опубликованным в статье в New Scientist, исследователи из медицинского центра Geisinger в Пенсильвании, смогли рассчитать вероятность смерти пациента в течение года с помощью анализа эхокардиограммы (ЭКГ).

Искусственный интеллект (ИИ) проверил 1,77 млн ЭКГ, сделанных с 400 тыс. пациентов, и сделал вывод об их выживаемости в течение года. Для обучения алгоритма использовалось две модели. Первой стали необработанные данные ЭКГ с измерением напряжения с течением времени. Второй были данные ЭКГ в сочетании с возрастом и полом пациента.

Сравнив две группы, ИИ смог набрать от 0,85 до 1,0 в точности предсказания смерти. При этом врачам удалось показать цифры только в 0,65-0,8.

«Вне зависимости от того на основе какой модели работал ИИ, его результаты всегда были лучше человеческих», — рассказывает Брендон Форнвальт из Geisinger.

Параллельный алгоритм использовал показатели ЭКГ, которые врачи применяют для выявления сердечных приступов и мерцательной аритмии. В трех случаях, когда кардиологи посчитали ЭКГ нормальной, ИИ удалось найти аномалии.

«Это говорит о том, что ИИ подмечает детали, на которые люди не обращают внимания, думают, что с пациентом все в порядке», — подчеркнул Форнвальт.

Исследование проводилось в рамках программы по использованию ИИ не только для повышения эффективности работы врачей, но и для улучшения диагностики. Технология, лежащая в основе так называемой четвертой промышленной революции, уже используется для более быстрой разработки лекарств, прогнозирования вспышек гриппа и выявления случаев рака.

В прошлом году исследование, проведенное в Дании, показало, что ИИ может превосходить способности врачей в определении признаков остановки сердца. Исследователи из Китая и США разработали программное обеспечение для распознавания лиц, которое способно обследовать новорожденных на наличие генетических нарушений.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США ожидает, что технологии искусственного интеллекта преобразуют здравоохранение, «извлекая новую и важную информацию» из огромного количества данных, генерируемых каждый день. Такие технологии будут применяться в различных областях, включая раннее выявление заболеваний, новых паттернов физиологии человека и разработку персонализированной терапии.