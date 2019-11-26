Здесь рождаются новости.
Главная
ГАДЖЕТЫ

Honor собирается выпустить производительный и стильный роутер для геймеров

Дата:
Китайский производитель гаджетов Honor планирует выпустить новый Wi-Fi роутер, который сможет похвастаться не только высокой производительностью, но и

Китайский производитель гаджетов Honor планирует выпустить новый Wi-Fi роутер, который сможет похвастаться не только высокой производительностью, но и стильным видом.

Сегодня, 26 ноября, компания должна будет провести масштабную презентацию, в рамках которой она анонсирует мобильные устройства Honor V30 и V30 Pro, а также smart-часы, «умные» весы и другие девайсы, включая роутер. Первое изображение этого уникального гаджета было размещено Мукупом Шармой, известным инсайдером из Индии.

Данный роутер будет позиционироваться Honor в качестве игрового, поэтому он получит яркий и красивый внешний облик. Судя по всему, он оснащен настраиваемой подсветкой. Такой роутер будет прекрасно выглядеть на фоне любого игрового компьютера или консоли.

Новости по теме:

  1. Эксперт рассказал, как защитить «умные» устройства от взлома хакерами
  2. Опубликованы характеристики нового флагманского смартфона Sony
  3. Xiaomi представила в России новые смартфоны Redmi 8T и Mi Note 10

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Nokia вернет в продажу телефон из фильма «Матрица»

В Китае показали smart-часы с проектором изображения на руку

Vivo показала первый в мире смартфон с 10 ГБ оперативной памяти

Опубликованы первые изображения смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках