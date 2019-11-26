Honor собирается выпустить производительный и стильный роутер для геймеров

Китайский производитель гаджетов Honor планирует выпустить новый Wi-Fi роутер, который сможет похвастаться не только высокой производительностью, но и стильным видом.

Сегодня, 26 ноября, компания должна будет провести масштабную презентацию, в рамках которой она анонсирует мобильные устройства Honor V30 и V30 Pro, а также smart-часы, «умные» весы и другие девайсы, включая роутер. Первое изображение этого уникального гаджета было размещено Мукупом Шармой, известным инсайдером из Индии.

Данный роутер будет позиционироваться Honor в качестве игрового, поэтому он получит яркий и красивый внешний облик. Судя по всему, он оснащен настраиваемой подсветкой. Такой роутер будет прекрасно выглядеть на фоне любого игрового компьютера или консоли.