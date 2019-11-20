Губернатор Подмосковья назначил самого таинственного министра региона

Андрей Воробьев, глава Подмосковья, назначил на должность руководителя регионального Министерства по социальным коммуникациям Елену Красную, о которой практически ничего неизвестно.

В средствах массовой информации отмечают, что в отличие от прошлого министра о новом главе ведомства невозможно отыскать какие-либо сведения в сети Интернет. У Елены Олеговной отсутствует официальная биография, поэтому ее возраст, образование и место рождения неизвестны. Местные жители могут лишь догадываться о данных сведениях.

Ранее Красная исполняла обязанности руководителя соответствующего министерства. Около пяти лет назад ее назначили главой организационно-правового отдела ГУ социальных коммуникаций, а в феврале текущего года ей удалось получить должность замначальника ведомства.