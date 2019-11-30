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Группа «Время и Стекло» отменила выступление во Львове из-за националистов

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В информационном агентстве «Дело» сообщили о том, что организаторы выступления музыкального коллектива «Время и Стекло» решили отметить концерт во Льв

В информационном агентстве «Дело» сообщили о том, что организаторы выступления музыкального коллектива «Время и Стекло» решили отметить концерт во Львове из-за националистов.

Согласно словам Антона Петровского, представителя радикалов, исполнители должны были опубликовать видео с обращением к украинцам, в котором им нужно было назвать Крым частью Украины и осудить РФ за действия на территории Донбасса. Так как они не сделали соответствующего заявления, им посоветовали отменить концерт, чтобы избежать возмущений людей.

Клуб «Малевич», расположенный во Львове, подтвердил информацию о том, что организаторы решили не проводить в нем выступление музыкантов. Напоминаем, что данная группа появилась около 9 лет назад и состоит из двух певцов: Надежды Дорофеевой и Алексея Завгороднего.

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