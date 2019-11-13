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ФСБ задержали руководство ростовского ФСИН

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В Ростове-на-Дону задержаны начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители. Задержание производилось сотруд

В Ростове-на-Дону задержаны начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители. Задержание производилось сотрудниками ФСБ. Информация стала известна благодаря источнику из силовых структур.

Причиной задержания Даххаева стало подозрение в должностных преступлениях, а именно, в разглашении государственной тайны, а также, предположительно, будет предъявлено обвинение в действиях коррупционной направленности.

Задержанные были доставлены в следственное управление утром 13 ноября. В настоящее время ведётся допрос подозреваемых. Также сотрудники правоохранительных органов проводят ряд следственных действий для сбора доказательств, которые будут использованы для предъявления обвинения.

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