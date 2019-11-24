Евгений Плющенко неприятно удивил Яну Рудковскую, приобретя корову

В анонсе нового эпизода реалити-шоу «ЯнаСупер» о семье Яны Рудковской стало известно о необычном приобретении Евгения Плющенко.

Фигурист увлекается ведением домашнего хозяйства и часто свои выходные проводит на загородном участке. Как оказалось, в дополнение к своему хозяйству он купил дойную корову, которая будет давать много молока. Своей покупкой он явно доволен.

Однако Рудковскую корова немало удивила, приобретение вызвало у неё сильнейшее недовольство. Яна разозлилась и заявила, что в её семье работать никто, кроме неё самой, не желает.

Также в анонсе демонстрируется, что Рудковская решила помочь своему старому другу, футболисту Александру Кержакову, чаще видеться с сыном. Менее трёх раз в неделю её не устраивает, что, в свою очередь, не нравится бывшей жене спортсмена Милане Тюльпановой.