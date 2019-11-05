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Эвелина Бледанс явилась на премьеру фильма «Робо» с колбасой в руках

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Эвелина Бледанс, известная киноактриса, решила явиться на красную дорожку по случаю премьеры ленты «Робо» с конской колбасой в руках. Звезда театра и

Эвелина Бледанс, известная киноактриса, решила явиться на красную дорожку по случаю премьеры ленты «Робо» с конской колбасой в руках.

Звезда театра и кино пришла на мероприятие вместе со своим младшим сыном. Ее также сопровождали дети, являющиеся участниками благотворительного фонда «Мы все разные». В определенный момент Бледанс подошла к Сарику Андреасяну, режиссеру нового фильма, и подарила ему палку колбасы, отметив, что настоящим мужчинам вручают не цветы, а мясо.

Актриса положительно оценила «Робо», заявив, что идеи этого фильма созвучны целям ее фонда. Она добавила, что, несмотря на все отличия, люди продолжают держаться вместе. Напоминаем, что новая кинолента рассказывает о дружбе между ребенком и роботом.

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