Здесь рождаются новости.
Главная
МЕДИЦИНА

Электронные сигареты улучшают работу сердца курильщиков

Дата:
Специалисты в области медицины из Шотландии сообщили, что благодаря переходу с традиционных сигарет на электронные курильщики могут улучшить работу св

Специалисты в области медицины из Шотландии сообщили, что благодаря переходу с традиционных сигарет на электронные курильщики могут улучшить работу своего сердца.

В соответствующем исследовании участвовали свыше ста жителей Великобритании. Каждый из них выкуривал не менее пятнадцати сигарет в сутки в течение двух лет. Оказалось, что уже спустя месяц после перехода на вейпинг у этих людей снова начали расширяться сосуды. Если после полного отказа от этой вредной привычки артерии увеличиваются в диаметре на 7,7 процента, то при переходе на электронные сигареты они растут на 6,7 процента.

Однако, по словам исследователей, это вовсе не значит, что вейпинг не оказывает вредного воздействия на организм человека. Некоторые ученые уверены, что он настолько же опасен, как и обычное курение.

Новости по теме:

  1. Австралопитек Люси проигрывала современным обезьянам в уме и сообразительности
  2. Ученые обнаружили самое «безжизненное» место на Земле
  3. В Польше найдены теплицы Гитлера

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Сенсационная находка в египетской пирамиде — капсула с инопланетянином

Биологи научились выявлять место опухоли по капле крови

Геном москитов позволит снизить распространение переносимых насекомыми болезней

Сладкое открытие: новое исследование меняет представление о происхождении шоколада

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках