Электронные сигареты улучшают работу сердца курильщиков

Специалисты в области медицины из Шотландии сообщили, что благодаря переходу с традиционных сигарет на электронные курильщики могут улучшить работу своего сердца.

В соответствующем исследовании участвовали свыше ста жителей Великобритании. Каждый из них выкуривал не менее пятнадцати сигарет в сутки в течение двух лет. Оказалось, что уже спустя месяц после перехода на вейпинг у этих людей снова начали расширяться сосуды. Если после полного отказа от этой вредной привычки артерии увеличиваются в диаметре на 7,7 процента, то при переходе на электронные сигареты они растут на 6,7 процента.

Однако, по словам исследователей, это вовсе не значит, что вейпинг не оказывает вредного воздействия на организм человека. Некоторые ученые уверены, что он настолько же опасен, как и обычное курение.