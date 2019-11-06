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Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в России

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Экспертами был опубликован ТОП-5 иномарок, представленных на российском рынке и быстрее всех покрывающихся ржавчиной. В проведенном анализе участвовал

Экспертами был опубликован ТОП-5 иномарок, представленных на российском рынке и быстрее всех покрывающихся ржавчиной.

В проведенном анализе участвовали машины, которые были выпущены с 2005-го по 2014-й год и использовались в крупных российских городах. На 1-й строчке оказалась китайская модель Geely Emgrand X7, на кузове которой уже спустя год практически все элементы покрываются коррозией. Затем идет Opel Astra, у которой ржавчина возникает на днище, дверях, капоте и арках для колес. 3-е место заняла Nissan Almera первой генерации, начинающая ржаветь через пару-тройку лет использования.

По словам специалистов, 4-ю строчку заняла Mazda 6, у которой днище, задние арки, двери и крылья покрываются ржавчиной спустя пять лет езды. Последнее место получил американский седан Ford Mondeo, у которого частенько возникает коррозия на порогах и арках для колес через шесть лет после покупки.

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