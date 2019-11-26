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Эксперт рассказал, как защитить «умные» устройства от взлома хакерами

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Мартин Хрон, специалист в области кибербезопасности, решил дать несколько советов по защите своих «умных» гаджетов от хакеров и мошенников. Согласно с

Мартин Хрон, специалист в области кибербезопасности, решил дать несколько советов по защите своих «умных» гаджетов от хакеров и мошенников.

Согласно словам эксперта, все больше людей покупают себе «умные» часы, колонки, лампочки и термостаты. Однако, несмотря на их удобство и пользу, они крайне уязвимы для хакерских атак. Поэтому при добавлении нового гаджета в свою сеть следует обязательно разобраться во всех его функциях, в том числе в протоколах безопасности.

Следует обязательно проверить роутер, установленный дома и поставляемый с паролем по умолчанию. Его учетные данные обычно находятся в открытом доступе, поэтому после покупки данного устройства следует сразу же поменять у него пароль. Хрон добавил, что следует обязательно устанавливать на свои «умные» девайсы все последние обновления.

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