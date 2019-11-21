Экс-чемпионка UFC приняла участие в откровенной фотосессии

Кристин Жустино, уроженка Бразилии и бывшая чемпионка UFC, решила полностью обнажиться для участия в новой фотосессии. Одну из фотографий она разместила на своей страничке в «Инстаграме».

Многие знают эту бразильскую спортсменку под прозвищем «Киборг». Однако, несмотря на столь устрашающее имя, она привлекает многих фанатов своей красотой. Жустино не стала оставлять подпись к фотографии, дав своим подписчикам просто насладиться взором ее обнаженного тела. Всего за пару суток фотоснимок набрал почти 35 тысяч отметок «нравится».

Бразильянка удерживала титул чемпиона UFC в полулегком весе, пока ее не одолела Аманда Нуньес. Затем она участвовала в еще одном бою данного чемпионата, а потом перебралась в Bellator. Первый поединок в рамках этого турнира у нее состоится 20 января 2020 года.