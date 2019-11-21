Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Экс-чемпионка UFC приняла участие в откровенной фотосессии

Дата:
Кристин Жустино, уроженка Бразилии и бывшая чемпионка UFC, решила полностью обнажиться для участия в новой фотосессии. Одну из фотографий она размести

Кристин Жустино, уроженка Бразилии и бывшая чемпионка UFC, решила полностью обнажиться для участия в новой фотосессии. Одну из фотографий она разместила на своей страничке в «Инстаграме».

Многие знают эту бразильскую спортсменку под прозвищем «Киборг». Однако, несмотря на столь устрашающее имя, она привлекает многих фанатов своей красотой. Жустино не стала оставлять подпись к фотографии, дав своим подписчикам просто насладиться взором ее обнаженного тела. Всего за пару суток фотоснимок набрал почти 35 тысяч отметок «нравится».

Бразильянка удерживала титул чемпиона UFC в полулегком весе, пока ее не одолела Аманда Нуньес. Затем она участвовала в еще одном бою данного чемпионата, а потом перебралась в Bellator. Первый поединок в рамках этого турнира у нее состоится 20 января 2020 года.

Новости по теме:

  1. Четверых росгвардейцев уволили после инцидента в тульском кафе
  2. Жителя Петербурга задержали за пост в социальных сетях
  3. В Москве пассажиры заплатили таксисту за поездку 14 тыс. рублей

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Заворотнюк выписали из московской больницы

Геями не рождаются, а становятся — ученые

Ведущий «Вечернего Урганта» покинул «Уральские пельмени» из-за шуток о теще

В Непале установят возрастные ограничения для восхождения на Эверест

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках