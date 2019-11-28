Екатеринбурженка отсудила полмиллиона рублей за назначенное ей неправильное лечение

В Екатеринбурге местная жительница взыскала 500 тысяч рублей с Противотуберкулёзного диспансера за назначенное неправильное лечение.

Как сообщается, женщина, чувствующая себя не очень хорошо, обратилась в поликлинику в июне 2016 года. Её лечили от пневмонии, однако улучшения состояния не наступило. После этого пациентку отправили в диспансер, где по результатам компьютерной томографии и снимкам был диагностирован инфильтративный туберкулёз.

Женщине назначили химиотерапию. Отмечается, что во время проведения диагностики микобактерий туберкулёз не был обнаружен. К тому времени, когда женщину выписали из стационара, она сильно похудела, у неё развился лекарственный гепатит, практически не было сил ходить, отсутствовал аппетит.

В середине августа новые исследования показали, что у пациентки сакоидоз лёгких. Лечиться ей пришлось за свой счёт.

После этого женщина обратилась в суд с иском. Было установлено, что лекарственный гепатит развился из-за неправильного лечения. В итоге решением суда пациентке будет выплачено 500 тысяч рублей как компенсация морального вреда, также возмещены расходы на лечение — более 23 тысячи рублей, а также 41 тысяча рублей экспертизы.