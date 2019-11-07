Единственные дети в семье чаще страдают от ожирения

Эксперты по результатам последних исследований доказали, что у единственного ребёнка в семье риск возникновения ожирения в семь раз больше по сравнению с теми детьми, которые имеют братьев или сестёр.

Причина кроется в отношении к ребёнку своих родителей. Единственное чадо в семье стараются почаще баловать разнообразными сладостями и вредными напитками. Так же ребёнку гораздо чаще покупается вредная еда, когда он об этом просит.

Кроме того, единственного ребёнка намного реже заставляют двигаться — например, помогать по дому, убирать свои игрушки, просто гулять. Поэтому ребёнок много времени проводит без движения за компьютером, телевизором или прочими подобными устройствами. А родители при этом не прочь лишний раз купить ещё какую-либо игрушку, не требующую большой активности.

Вероятно, именно подобное баловство родителями привело к тому, что, согласно статистике, в России сейчас каждый пятый ребёнок страдает от лишнего веса. Но, к примеру, в США ситуация ещё хуже — около трети детей имеют не просто лишний вес, но и настоящее ожирение.

Врачи напоминают, что лишний вес является опасным для здоровья и может спровоцировать ряд хронических заболеваний, в том числе диабет второго типа.