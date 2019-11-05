Дженсен Эклс пошутил над арестом Джареда Падалеки

27 октября актёр Джаред Падалеки, исполняющий роль Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное», после инцидента в клубе «Stereotype» был арестован.

Актёр устроил драку в помещении с менеджером и барменом заведения, а затем продолжил агрессивные действия на улице уже в отношении своего друга. Вскоре его забрали в полицейский участок. Также, как сообщается, Падалеки попытался дать взятку полицейским.

В этот же день актёр был отпущен под залог в 15 тысяч долларов.

4 ноября Падалеки оставил в Twitter сообщение, в котором выражает благодарность за поддержку своей семье и друзьям, а также сожалеет о пропуске встречи команды сериала на DC Con.

На встрече его коллега Дженсен Эксл пошутил по поводу ареста Падалеки. Как он рассказал, у актёра были плохие выходные, и поклонникам необходимо оказать любовь и поддержу для того, чтобы избежать повторения ситуации. Также он сообщил, что после инцидента с арестом он привёл Падалеки на съёмочную площадку в наручниках, что весьма развеселило команду.