Дроны: светлое будущее или опасность?

С распространением дронов мелкие компании все чаще задумываются об их использовании в повседневной жизни. Руководитель службы системного консультирования (отдел разработки беспилотных систем) Ахмад Заки Яакоб сказал, что дроны чрезвычайно мобильны, они могут доставлять необходимые предметы в сельские районы и даже жертвам в зоне бедствия.

Разработчики привлекли внимание почтовой доставки Pos Malaysia, когда в марте выиграли конкурс Parcel Drone, получив приз в 25 тыс. малайзийских ринггитов.

Ахмад Заки сказал, что дрон, изначально созданный для составления карт, был переоборудован. В результате ему удалось быстрее остальных преодолеть километровый маршрут через озеро, а также безопасно доставить посылку весом в два килограмма.

Заки утверждает, что компания ведет переговоры с Pos Malaysia для тестирования системы доставки почты беспилотниками, хотя пока что конкретное соглашение не достигнуто.

Беспилотники также привлекли внимание правительства.

Министр финансов Малайзии объявил о выделении гранта в размере 25 млн. ринггитов для пилотных проектов в области цифровых приложений, таких как доставка товаров беспилотниками. Им будет выделен канал высокоскоростной широкополосной связи в будущей 5G-сети. Грант уже запланирован в бюджете на будущий год.

Кроме того, местная компания Average Drone запустила в конце июня пилотный проект по доставке еды беспилотниками на территории Сайберджая.

Служба доставки еды Express Food покрыла радиус в 2 км вокруг центрального района города. Компания обещает доставить до 800 г еды в течение 12 минут с момента заказа, а стоимость составляет всего 2,5 ринггита.

Однако не все компании так радостно смотрят на беспилотники.

Ikramatic Systems Sdn Bhd разработала защитный экран Secudome Anti-Drone, устройство, которое может отключать дронов, создавая помехи, блокирующие их сигналы.

Системный специалист компании Вахаб Ахмад сказал, что у глушителя есть два режима – всенаправленный или односторонний.

При первом режиме создается километровая «мертвая» зона вокруг устройства. Во втором может быть направлен «взрыв», который выбросит дрон на расстояние до 3 км.

Как только устройство обнаружит несанкционированный дрон, оно может перекрыть частоты 2,4 ГГц и 5,8 ГГц, не позволяя пользователю контролировать его.

Он добавил, что, хотя большинство беспилотников оснащены протоколами безопасности, которые позволят им вернуться к пользователю в случае потери соединения, многие устройства будут сломаны.

«Такие компании, как DJI, имеют внутренний механизм безопасности, чтобы люди не вторгались в частное воздушное пространство, но мало кого это останавливает, все пытаются попасть туда, куда хотят», — сказал Вахаб.

Система Secudome также может «сломать» GPS беспилотника (глобальную систему позиционирования), что приведет к «потере направления».

Он отметил, что до сих пор глушители продавались только государственным органам, обычно для защиты полицейских участков, тюрем и армейских расположений.

Хотя покупателей среди гражданских пока что не было, глушители готовы к продаже.

Тем не менее, потенциальные клиенты должны будут получить разрешение от Малайзийской комиссии по связи и мультимедиа (MCMC), регулирующего органа, отвечающего за использование частотных полос.

Вахаб также отметил, что автономное устройство лучше «ловушек», потому что последние излучают больше помех, что опасно для человека, который держит их в руке.

4 октября агентство Reuters сообщило, что беспилотник прервал футбольный матч Лиги Европы на 15 минут на стадионе имени Жози Бартель в Люксембурге.

Официальные представители приостановили матч между хозяевами F91 Dudelange и азербайджанским клубом Qarabağ FK, когда увидели беспилотник, несущий противоречивый флаг над полем.

Игроки Qarabağ пытались сбить дрон, запуская в него мячи. Не ясно удалось ли футболистам попасть в цель.

25 июня во второй раз за неделю возле сингапурского аэропорта Чанги были замечены дроны, что вынудило Управление гражданской авиации задержать и перенаправить рейсы.

В Сингапуре запрещено использовать дроны без разрешения в пятикилометровой зоне от аэропорта.

Такие вторжения все чаще происходят по всему миру. Лондонский Гатвик был парализован на 36 часов в декабре прошлого года после неоднократного приближения дронов, в результате чего пострадали десятки тысяч пассажиров.