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Дона Черри уволили с ТВ за слова о мигрантах

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Дона Черри, телевизионного эксперта по хоккею, уволили из спортивной службы Sportsnet, базирующейся в Канаде, после того как он сделал заявление о миг

Дона Черри, телевизионного эксперта по хоккею, уволили из спортивной службы Sportsnet, базирующейся в Канаде, после того как он сделал заявление о мигрантах и символе памяти по погибшим в боевых действиях.

В рамках недавнего телеэфира специалист обратился к мигрантам, заявив, что они любят канадский образ жизни, едят местный мед и пьют молоко, но при этом не могут потратить несколько долларов на покупку красного мака (является символом памяти о погибших в военных конфликтах). Он добавил, что именно благодаря этим солдатам они сейчас могут наслаждаться своим нынешним образом жизни.

Позднее Барт Ябсли, руководитель Sportsnet принес извинения за слова Черри, отметив, что они оказались крайне неоднозначными и способны вызвать разногласия в обществе. Сам эксперт пока никак не прокомментировал свое увольнение с ТВ.

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