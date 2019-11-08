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Дмитрий Тарасов признался в избиении Ольги Бузовой после женитьбы

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Недавно певица Ольга Бузова заявила, что, находясь в супружеских отношениях, часто терпела избиения со стороны мужа-тирана. Она не стала указывать имя

Недавно певица Ольга Бузова заявила, что, находясь в супружеских отношениях, часто терпела избиения со стороны мужа-тирана. Она не стала указывать имя деспота, но многие сразу же поняли, что речь идет о футболисте Дмитрии Тарасове.

Согласно словам исполнительницы, она не стала говорить об этом раньше, так как боялась быть пристыженной. Однако сейчас она понимает, что ничего стыдного в этом нет, а основная ошибка, которую допускают многие жертвы домашнего насилия – это молчание. Девушка также посетовала на отсутствие закона в России, способного защитить женщин от подобных ситуаций.

Многие посчитали, что Бузова придумала всю эту историю ради повышения своего рейтинга, однако пару дней назад в ходе интервью с рэпером T-Killah российский футболист признался, что готов «давать лещей» жене в воспитательных целях. Тем самым он частично подтвердил рукоприкладство по отношению к певице, когда был женат на ней.

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