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ЗДОРОВЬЕ

Диетолог рассказала о наименее вредных для здоровья сладостях

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Людмила Зотова, специалист в области диетологии, во время беседы с журналистами назвала список сладостей, наносящих меньше всего вреда человеческому о

Людмила Зотова, специалист в области диетологии, во время беседы с журналистами назвала список сладостей, наносящих меньше всего вреда человеческому организму.

Согласно словам врача, к сладостям с наименьшей вредностью можно отнести горький шоколад, пастилу, натуральный зефир и мармелад. Она добавила, что любая одинаковая по составу сладость (мед или классический шоколад) всегда выигрывает у десертов, состоящих из десятка ингредиентов.

К сладким продуктам, наносящим максимальный вред здоровью, диетолог отнесла шоколадки в виде батончиков, торты с огромным количеством крема и десерты, изготовленные из дрожжевого теста или пожаренные во фритюре. Зотова подчеркнула, что при подборе сладостей можно использовать простое правило – чем сложнее ее состав, тем она негативнее влияет на организм.

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