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Девушка-боец MMA скончалась после боя в Великобритании

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Сай Алетаха, боец-любитель MMA из Великобритании, скончалась после проведенного недавно поединка. Причиной смерти стала травма, полученная в бою от со

Сай Алетаха, боец-любитель MMA из Великобритании, скончалась после проведенного недавно поединка. Причиной смерти стала травма, полученная в бою от соперницы.

В СМИ сообщают, что данное происшествие случилось в минувшую субботу, 16 ноября, в вечерние часы. 26-летняя британская спортсменка с иранскими корнями получила сильный удар по голове, приведший к черепно-мозговой травме. Ее доставили в ближайшее медицинское учреждение, однако медикам не удалось спасти девушку.

Организатором поединка, на котором произошел этот инцидент, являлся местный тренажерный зал. Журналисты отмечают, что на нем присутствовал врач. Алетаха была известна тем, что на каждый бой выходила в хиджабе.

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