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Девушка-боец MMA отправила в нокаут соперницу подножкой

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Челси Хаккет, девушка-боец MMA из Австралии, смогла необычным образом отправить в нокаут свою соотечественницу Николь Шепешвари в рамках Eternal MMA 4

Челси Хаккет, девушка-боец MMA из Австралии, смогла необычным образом отправить в нокаут свою соотечественницу Николь Шепешвари в рамках Eternal MMA 49. В Сети появилося соответствующий ролик.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как в ходе 2-го раунда Хаккет смогла удачно поймать ногу оппонентки. Затем она быстро совершила подсечку, из-за чего Шепешвари моментально рухнула на канвас, причем удар оказалась довольно сильным. Девушка долгое время не могла подняться, поэтому рефери решил остановить поединок.

За свою непродолжительную профессиональную карьеру Хаккет пока что смогла одержать только две победы. Что касается Шепешвари, то она успела принять участие в четырех поединках, два из которых завершились ее поражением.

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