Дацик одержал первую победу после выхода из тюрьмы

Вячеслав Дацик, боец MMA из России, ранее отсидевший срок в тюрьме, смог победить кикбоксера Андрея Кирсанова.

Поединок между спортсменами состоялся в ходе турнира «Битва без масок», который прошел вчера, 16 ноября, на территории петербургского ресторана. Бой прошел по правилам кикбоксинга и продлился всего три раунда. Дацик смог отправить своего противника в нокаут, после чего рефери решил остановить поединок.

Данная встреча для бывшего заключенного стала уже второй после его выхода из тюрьмы. Весной текущего года он столкнулся с Артемом Тарасовом, которому проиграл после нескольких раундов.