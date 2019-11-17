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Дацик одержал первую победу после выхода из тюрьмы

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Вячеслав Дацик, боец MMA из России, ранее отсидевший срок в тюрьме, смог победить кикбоксера Андрея Кирсанова. Поединок между спортсменами состоялся в

Вячеслав Дацик, боец MMA из России, ранее отсидевший срок в тюрьме, смог победить кикбоксера Андрея Кирсанова.

Поединок между спортсменами состоялся в ходе турнира «Битва без масок», который прошел вчера, 16 ноября, на территории петербургского ресторана. Бой прошел по правилам кикбоксинга и продлился всего три раунда. Дацик смог отправить своего противника в нокаут, после чего рефери решил остановить поединок.

Данная встреча для бывшего заключенного стала уже второй после его выхода из тюрьмы. Весной текущего года он столкнулся с Артемом Тарасовом, которому проиграл после нескольких раундов.Дацик одержал первую победу после выхода из тюрьмы

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